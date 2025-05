Ragusa. Bonus Regionale di € 1.000 per la nascita di un figlio

Ragusa – Nel sito istituzionale del Comune è stato pubblicato l’avviso per l’ottenimento del bonus regionale di € 1.000 per la nascita di un figlio, relativo al 2024 – 2025. Del beneficio potranno usufruire i bambini nati o adottati a decorrere dal primo ottobre 2024 sino al 30 settembre 2025.

Per i nati dal primo ottobre al 31 dicembre 2024 e dal primo gennaio al 31 marzo 2025 l’istanza deve essere presentata entro il 16 maggio 2025 mentre per i nati dal primo aprile al 30 settembre 2025 va presentata entro il 14 novembre 2025.

Per i bambini nati nell’ultimo trimestre del 2024, l’istanza è ammessa solo per coloro che non ne hanno già fatto richiesta.

Tutte le informazioni, la modulistica e la documentazione necessaria sono reperibili nel sito del Comune nelle sezioni “Avvisi” e “Servizi Sociali” e presso il Segretariato Sociale in Via M. Spadola n. 56, 3° piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12. Informazioni si possono ottenere telefonando ai numeri 0932676851 o 0932676852.

Per ottenere il “Bonus Figlio” è necessario possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o comunitaria o titolarità di permesso di soggiorno (in questo caso si deve essere residenti nel territorio della regione da almeno 12 mesi al momento del parto);

residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o della adozione;

nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;

indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore a € 10.140,00.

Il link di riferimento dell’avviso è: https://www.comune.ragusa.it/it/news/bonus-figlio

