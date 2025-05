Ragusa. Partenariato Speciale Pubblico Privato per la Sala Falcone-Borsellino

Ragusa – “Così come accaduto per il Castello di Donnafugata, anche per la Sala Falcone-Borsellino abbiamo avviato una procedura di Partenariato Speciale Pubblico Privato (Pspp) così da mantenere la proprietà pubblica del luogo ma con una cogestione pubblico-privata che consenta di aprire, promuovere e utilizzare maggiormente questo spazio.

Due le proposte pervenute da due diverse compagnie teatrali locali, anche in questo caso valutate da una specifica commissione.

La proposta migliore, afferma il Sindaco Peppe Cassì, che sarà comunque oggetto di apposita trattativa e poi sottoposta all’approvazione finale del Consiglio Comunale, come previsto dalle procedure, è stata ritenuta quella del Centro Teatro Studi.

A questo link le motivazioni della scelta: https://ragusa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=17914452&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio

Qui trovate la determina e tutti i verbali della procedura: https://ragusa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=18640&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=18642

L’obiettivo è quello di fare della Falcone-Borsellino un luogo stabile di produzione artistica, dove assistere a spettacoli ma anche dove imparare l’arte del teatro, fare cultura in varie forme, accogliere iniziative da parte di terzi.

Un luogo aperto, più di quanto lo sia attualmente”.

Salva