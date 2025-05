Al via i lavori nel porticciolo di Donnalucata

Scicli – Concluso il percorso burocratico per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’ordinanza di inizio lavori da parte della Capitaneria di Porto, stanno finalmente per iniziare gli interventi di manutenzione straordinaria dei fondali del porto di Donnalucata ed il ripascimento della spiaggia di località Spinasanta. Per consentire lo svolgimento di tali interventi, che si dovranno comunque arrestare entro il 14 giugno, la Capitaneria di Porto di Pozzallo ha emanato apposita ordinanza per interdire la navigazione, l’ancoraggio e la sosta con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale, la balneazione, le immersioni subacquee, qualsiasi attività di pesca. A darne notizia è l’onorevole Ignazio Abbate un cui emendamento alla penultima variazione di bilancio del 2024 da 600 mila euro, ha reso possibile realizzare l’intervento atteso da tanti anni, ma mai concretizzato nonostante le tante promesse che si sono succedute. “Finalmente potremo vedere concretamente i risultati dei tanti incontri avuti con gli amici della DC di Scicli, con le associazioni dei residenti di Donnalucata e con i rappresentanti istituzionali. Questo intervento servirà per mettere in sicurezza l’infrastruttura e così poter riprendere il traffico di imbarcazioni da diporto e pescherecci, particolarmente presenti in questa zona. Inoltre l’opera di manutenzione sarà funzionale alla fruizione da parte dei cittadini. Saranno indubbie le ricadute positive sull’economia della frazione marinara. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per accelerare l’iter burocratico e far sì che i lavori potessero iniziare prima dell’inizio della stagione estiva”.

Salva