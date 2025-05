Lotto: a Modica vinti oltre 230mila euro

MODICA – La città di Modica è in fermento per una straordinaria vincita al Lotto, una delle più alte registrate in Italia in questo 2025. Un anonimo quanto fortunato giocatore ha infatti centrato un terno secco sulla ruota Nazionale, portando a casa la considerevole somma di 237.500 euro.

La schedina vincente conteneva i numeri 15, 18 e 22, giocati con una puntata complessiva di soli 100 euro. La notizia, diffusa dall’agenzia Agimed, ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando grande sorpresa ed entusiasmo.

Questo incredibile colpo di fortuna si posiziona come la settima vincita più alta dell’anno a livello nazionale, sottolineando la sua eccezionalità per la comunità modicana, dove premi di tale entità si sono verificati solo raramente in passato.

Al momento, l’identità del fortunato scommettitore rimane un mistero, alimentando una vera e propria “caccia al vincitore” tra i concittadini curiosi. Chi sarà il modicano baciato dalla dea bendata? La sua identità, per ora avvolta nel riserbo, è sulla bocca di tutti.

