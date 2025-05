Calcio, semifinale play off Eccellenza. Pari tra Vittoria ed Avola

Vittoria – Avola 1 – 1

Marcatori: 52′ Rechichi, 62′ Lucarelli

Vittoria FC: Cirnigliaro (66′ Malandrino), Slojkowski, Vitiello (66′ Diop), Lo Nigro, (90′ De Jesus), Montefusco, Sferrazza, Lucarelli (107′ Digiacomo), Leggio (62′ Iezzi), Flavinho, Esposito, Diogo. A disp: Iapichino, Djalo, Lauretta, Rotante. All. Nicolò Terranova.

Città di Avola: Santillo, Rechichi (67′ Argentino), Butera, Ramella, Diop, Figini, Fratantonio (95′ La Bruna), Gazzara (67′ Lizzio, Gomes, Ruiz (95′ Tripoli), Alfò (67′ Ricca). A disp: De Luca, Andolina, Tourè, Fontana. All. Attilio Sirugo

Arbitro: Ingrassia di Palermo

Assistenti: Mirabella di Acireale e Scannella di Caltanissetta

Note: al 85′ espulso Gomes, al 105′ Figini

VITTORIA – Termina in parità, con il risultato di 1-1, l’accesissima semifinale play off del girone B del campionato di Eccellenza disputata oggi tra Vittoria e Avola. Un match combattuto e ricco di emozioni che, al triplice fischio, non ha decretato un vincitore.

In virtù del miglior piazzamento in classifica durante la stagione regolare, è il Vittoria ad accedere alla finale. Passano per primi gli avolesi con Rechichi al 52’ ma i padroni di casa trovano il pari al 62’ con Lucarelli. I biancorossi, nonostante il pareggio casalingo, possono festeggiare l’approdo all’ultimo atto dei play off.

Domenica prossima, dunque, sarà il Modica l’avversario del Vittoria nella finalissima che decreterà la squadra promossa al campionato superiore che si disputerà al “Vincenzo Barone” (i locali avranno il vantaggio del doppio risultato). Si preannuncia una sfida avvincente tra due compagini che hanno dimostrato grande valore nel corso della stagione. L’appuntamento è fissato per domenica prossima, per un match che promette spettacolo e grande tensione.

Salva