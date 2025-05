Il tragico incidente di Scicli. La vittima è Edoardo Miceli

Il sindaco commenta poi anche il video, circolato sui social, nel quale si vede il corpo all’interno dell’auto in fiamme. “Condanniamo con fermezza – scrive infatti – la diffusione dei video che ritraggono l’auto avvolta dalle fiamme: in quel momento una vita umana veniva spezzata. Non c’è alcuna giustificazione alla condivisione di immagini di tale crudeltà e mancanza di rispetto. Chiediamo a tutti senso di responsabilità, rispetto e umanità. In attesa che l’esame del Dna faccia piena chiarezza sull’identità della vittima, manteniamo il silenzio del rispetto e della preghiera”.