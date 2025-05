La Porta denuncia: “Pc fuori uso al Centro comunale di raccolta rifiuti a Ragusa”

Computer fuori uso, da mesi, al Centro comunale di raccolta dei rifiuti della zona artigianale di Ragusa. I cittadini, loro malgrado, non hanno la possibilità di caricare i punti sulla piattaforma per lo sgravio della tari sulla quota variabile. la denuncia è del consigliere comunale di territorio, Angelo La Porta, che ha raccolto le lamentele degli utenti.

‘Una vicenda assurda- racconta La Porta -che denota la totale incapacità dell’assessore d’asta a gestire uns delega così importante e delicata. I cittadini virtuosi continuano a conferire i rifiuti senza avere un riscontro immediato sulla piattaforma. l’operatore del Ccr carica i punti su un foglio di carta in attesa che il computer venga risistemato. Siamo semplicemente alla follia. Come se non bastasse, da oltre un anno, anche il centro comunale di Marina continua ad essere chiuso senza alcun tipo di intervento fatto in così tanto tempo’. Una delega che richiede, secondo La Porta, impegno, competenza e dedizione.

“la peggiore gestione dei rifiuti in città – incalza La Porta-le discariche continuano ad aumentare e le sanzioni a diminuire. Non.c’e’ un riscontro oggettivo sulla tante utenze fantasma che non pagano la Tari (in particolare nel centro storico) e le sanzioni fatte. Come se non bastasse sulla nuova gara d’appalto siamo all’anno zero con altri 6 mesi di proroga alla ditta Busso. Semplicemente un disastro. e a pagare, come sempre, sono i contribuenti virtuosi”.

