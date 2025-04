Elezioni Provinciali. Monterosso Almo ha il suo Consigliere

Nella lista della DC, il presidente del consiglio comunale del borgo Monterosso, Giovanni D’Aquila, viene eletto al consiglio provinciale, risultando tra le fila della DC il secondo eletto . La DC primo partito in provincia, numeri alla mano è il partito con più consiglieri comunali, ben 62 , – afferma Giovanni D’Aquila- facendo eleggere 3 consiglieri provinciali, Irene Tidona di Acate, Giovanni D’Aquila di Monterosso Almo e Ippolito Ruffino di Modica. Parole di elogio , per l’On. Abbate per la disponibilità che ha mostrato nei miei confronti . Al Sindaco di Acate Gianfranco Fidone candidato alla presidenza del libero consorzio , per la serenità d’animo dimostrata anche dopo la sconfitta , per la vicinanza e l’amicizia disinteressata . A tutta la DC provinciale , persone per bene , professionisti e amici veri . Un ringraziamento particolare – continua D’Aquila- non può mancare per i consiglieri comunali di Monterosso , che hanno fatto quadrato sulla mia persona , quando si parla di consiglieri non ci si riferisce solo alla maggioranza , ma anche ad una parte della minoranza i quali hanno capito che l’interesse per il proprio territorio viene prima di ogni bega personale e personalistica . Monterosso torna dopo tanto tempo protagonista nella politica provinciale. Mi congratulo con la neo Presidente del libero consorzio Maria Rita Schembari , per l’ottimo risultato ottenuto , e con tutti i 12 consiglieri eletti , nella speranza che tutti – conclude il consigliere D’Aquila- assieme possano rilanciare tutto il territorio provinciale.

