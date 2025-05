UNC Modica: sentenze favorevoli ai docenti precari. Importanti risarcimenti per contratti a termine reiterati oltre i 36 mesi e buoni pasto per il personale della scuola

L’Unione Nazionale Consumatori (UNC) – sede di Modica, rappresentata dagli Avv.ti Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo, esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti in favore dei docenti precari – in particolare docenti di religione – coinvolti in cause legali relative alla reiterazione illegittima dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi.

Numerose sentenze favorevoli emesse dal Giudice del Lavoro hanno infatti riconosciuto importanti risarcimenti economici, quantificati tra euro 8.000 e 16.000 cica a seconda del numero di anni di servizio prestato in regime di precarietà. Gli indennizzi stabiliti dai giudici variano da un minimo di quattro mensilità fino a un massimo di ventiquattro mensilità di retribuzione lorda, in proporzione alla durata del servizio prestato oltre la soglia dei 36 mesi.

Questi risultati si inseriscono nell’ambito dell’azione legale promossa da UNC Modica, volta alla tutela dei diritti dei docenti e del personale ATA colpiti da una prassi contrattuale che viola chiaramente la normativa europea e nazionale, in particolare la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea e il D. Lgs. 368/2001, che vietano l’abuso dei contratti a termine nella pubblica amministrazione, principio ampiamente riconosciuto dalla consolidata Giurisprudenza della Cassazione Civile.

“È fondamentale ottenere il giusto risarcimento per chi ha subito la reiterazione dei contratti, considerato che nel settore pubblico non è oggi prevista la possibilità di trasformare il contratto a tempo indeterminato, come invece accade nel settore privato”, spiega l’Avv. Antonino Di Giacomo, collaboratore dell’UNC Modica.

Aggiunge l’Avv. Stefano Di Giacomo: “Questo percorso legale rappresenta un passaggio essenziale per garantire giustizia e riconoscimento economico al personale scolastico penalizzato. Maggiore è la durata del servizio prestato, maggiore sarà l’indennizzo riconosciuto.”

Requisiti per accedere al risarcimento

Possono aderire all’azione legale:

Docenti e personale ATA che abbiano prestato servizio con contratti annuali fino al 31 agosto per oltre 36 mesi ;

; Docenti e ATA con contratti fino al 30 giugno per oltre 36 mesi, a condizione che abbiano lavorato presso lo stesso Istituto scolastico e per la stessa materia o mansione.

L’UNC Modica invita tutti i docenti e il personale ATA interessato a unirsi a questa iniziativa legale per il riconoscimento dei propri diritti e per ottenere il giusto risarcimento.

Unitamente alla presente comunicazione, l’Avv. Antonino Di Giacomo, a scopo informativo , renderà noto nella prossima settimana il quadro complessivo che si è venuto a delineare anche a seguito dell’ ampia pubblicizzazione della petizione relativa ai buoni pasto, presentata dall’Avv.to Antonino Di Giacomo ex DSGA ( Studio Legale Di Giacomo), ampiamente diffusa tramite la stampa, i social media e presso istituzioni scolastiche delle province di Palermo, Messina, Catania, Milano e Ragusa molte delle quali, sensibili alla problematica e per l’ampia valenza che riveste nei confronti del personale della scuola ha ritenuto pubblicizzarla nel loro sito istituzionale, prendendo atto che il personale della scuola è l’unica Area del pubblico impiego “esclusa dal riconoscimento del diritto ai buoni pasto),ciò, in contrasto alla consolidata Giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile, nonché, al diffuso orientamento e riconoscimento del diritto da parte della CCNL del Pubblico Impiego.

Tale petizione ha avuto un impatto significativo sulla problematica in oggetto, riguardante il riconoscimento dei buoni pasto per il personale scolastico che sarà oggetto di successiva comunicazione

Si segnala che il testo completo della petizione è consultabile in quanto pubblicizzato dalla Redazione RTM, nonché, a titolo di esempio sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo “Luigi “Capuana” Palermo, che ne ha curato l’integrale diffusione “ Petizione diffida Buoni Pasto “ per il personale della scuola ”Vi invito a prendere visione per chi non l’abbia già fatto .

Per informazioni : Telefono: 0932 1613917 Cell. 3386925831

Email: consumatorimodica@gmail.com

Avv. Antonino Di Giacomo

