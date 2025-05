Basta aggressioni. Protesta degli operatori del 118

È stato indetto per la giornata di oggi 1° maggio uno sciopero virtuale dal personale del CoES Sicilia (Coordinamento Emergenze Sanitarie Sicilia). Uno sciopero simbolico di tre ore, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, su tutto il territorio regionale contro le aggressioni agli operatori del 118. Allo sciopero virtuale hanno partecipano anche gli operatori del 118 della provincia di Ragusa. Il Sit-in è stato organizzato per denunciare, proprio durante la festa dei lavoratori, quanto sempre più spesso questa categoria sia oggetto di violenze fisiche e verbali e per sollecitare una maggiore attenzione verso le loro esigenze, senza tuttavia interrompere l’erogazione del servizio di soccorso, che continuerà regolarmente ad essere garantito, senza arrecare disagi ai cittadini o compromettere la continuità di un servizio essenziale. Questo gesto – hanno dichiarato alcuni lavoratori del 118 – vuole rappresentare il nostro disagio e la richiesta di maggiore considerazione verso la nostra categoria. È incomprensibile che ad essere oggetto di aggressioni siano proprio questi ragazzi, che molto spesso li abbiamo considerati come degli angeli del soccorso, che rendono un servizio importantissimo per la comunità. Ecco perché occorre dire basta a queste assurde aggressioni.

