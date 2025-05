Comiso perde un altro pezzo: Aeroitalia dice addio allo scalo ibleo

Comiso- Le indiscrezioni dei giorni scorsi trovano ora conferma: Aeroitalia lascerà l’aeroporto di Comiso. La compagnia aerea ha fissato per il 14 maggio l’ultima rotazione con destinazione Roma Fiumicino, mentre il giorno precedente, il 13 maggio, si consumerà l’ultimo volo per Milano Bergamo.

La notizia, giunta in piena stagione turistica e alle porte dell’estate, non può che destare preoccupazione tra coloro che auspicano un rilancio dello scalo ibleo. “L’addio di una compagnia aerea in questo periodo cruciale rischia di compromettere ulteriormente la reputazione dell’aeroporto agli occhi delle altre compagnie”, commentano fonti vicine all’aeroporto, che per il momento vedono vanificati i tentativi di inversione di rotta. “Ci sarà chi festeggia e chi rimarrà amareggiato per un ennesimo addio”.

Con la partenza di Aeroitalia da metà maggio, la programmazione voli per la stagione estiva si presenta decisamente scarna:

1 volo settimanale per Lille

1 volo settimanale charter per Sharm el Sheik

Nessun altro volo confermato al momento

Si attende l’attivazione di 1 volo settimanale per Parigi e 1 volo settimanale per Tirana a partire da giugno.

La situazione ha suscitato la dura reazione del sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, il quale ha raccontato la sua disavventura personale: “Questo è il mio bel risveglio del Primo maggio. Sono stato riprotetto su Catania per un volo Aeroitalia il cui rientro era previsto originariamente su Comiso. A questo si è ridotto l’aeroporto di Comiso. Voli strapagati e inconvenienti di ogni genere, che mi costringeranno a partire da Comiso e a ritornare a Catania, stravolgendo piani e appuntamenti. Questa è la credibilità dello scalo casmeneo? Chi potrebbe mai decidere di partire da qui? L’aeroporto è ormai praticamente chiuso. Una vergogna senza fine e un territorio che continua ad essere mortificato. È arrivato il momento di dire basta”.

Le parole del sindaco Fidone riflettono il crescente malcontento del territorio per le difficoltà che continua ad affrontare l’aeroporto di Comiso, un’infrastruttura che, nonostante le potenzialità, stenta a decollare. L’addio di Aeroitalia rappresenta un’ulteriore battuta d’arresto e solleva interrogativi sul futuro dello scalo ibleo.

