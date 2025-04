Tornano i furti con spaccata a Vittoria, Pelligra chiede soluzioni urgenti

“Quanto accaduto alla parrocchia Madonna della Salute è semplicemente vergognoso. Tanto da fare sollevare una intera comunità parrocchiale che, con grande dignità, ha manifestato la propria impotenza rispetto al fatto di essere stata presa di mira, ancora una volta, dai soliti ignoti. I furti con spaccata, purtroppo, stanno ritornando in città. Ed è necessario porre un freno per evitare che il fenomeno, così come accaduto in altre circostanze, si allarghi a macchia d’olio”.

E’ quanto afferma il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, dopo avere raccolto il grido d’allarme lanciato da alcuni parrocchiani ma anche da esercenti attività commerciali che si sono visti non solo derubare ma pure danneggiare le loro attività. “E’ davvero increscioso dovere fare i conti con una situazione simile – continua Pelligra – ma tant’è, quello che andiamo dicendo da tempo, purtroppo, si sta verificando. Se non ci sarà un’adeguata azione di supporto alle forze dell’ordine, che portano avanti la loro attività come possono tra mille difficoltà legate all’organico, allora diventerà sempre più complesso il monitoraggio territoriale. C’è bisogno di segnali per fermare queste recrudescenze. E uno, senz’altro specifico, può arrivare non solo dall’incremento d’organico della polizia locale, con le assunzioni che abbiamo più volte richiesto e che ancora tardano, ma anche con la presenza di vigilanti privati sul territorio comunale attraverso una convenzione con questi ultimi. Che cosa vuol fare, dunque, l’amministrazione Aiello per cercare di dare risposte alla collettività? Oppure, ancora una volta, se la prenderà con il governo nazionale, giocando a uno scaricabarile che non serve a nessuno? Le risposte servono ora, subito. Ed è essenziale il supporto che può arrivare da tutti, facendo rete e garantendo un adeguato supporto istituzionale”.

