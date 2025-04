Ragusa. Due nuove assunzioni per la Polizia Municipale

Ragusa – Il sindaco Peppe Cassì, l’assessore alla Polizia Locale Giovanni Gurrieri, l’assessore al Personale Catia Pasta e i dirigenti comunali coinvolti hanno dato il benvenuto ai due nuovi agenti della Polizia Municipale pronti a entrare in servizio.

“Da una parte le esigenze e le richieste dei cittadini, spesso sottoforma di utilissime segnalazioni – afferma l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri – dall’altra i bisogni del corpo, chiamato a occuparsi di sicurezza, di viabilità, di controlli e di pratiche autorizzative in uno dei territori comunali più vasti d’Italia. Un mix a cui bisognava dare innanzitutto una risposta: potenziamento dell’organico, troppo a lungo in sofferenza.

In sinergia con l’Assessorato al Personale, è stato ed è uno degli obiettivi prioritari del nostro mandato, convinti che accrescere le risorse umane della Polizia Municipale voglia dire dare al tempo stesso migliori risposte alla comunità, accrescere il decoro della città”.

“In poco più di un anno – afferma l’assessore al Personale, Catia Pasta – sono state 17 le nuove assunzioni per la nostra Polizia Municipale, consentendoci innanzitutto di aumentare il numero di agenti in strada. Dopo anni di blocco delle assunzioni e di pensionamenti, questa Amministrazione ha invertito la rotta e ricominciato a ripopolare gli uffici comunali immettendo non solo nuove energie ma anche nuovo entusiasmo e nuove competenze, vicendevolmente accresciute dall’esperienza dei colleghi già in servizio. Sappiamo essere tanti i settori in cui occorre intervenire e stiamo lavorando per questo, ma quello della Polizia Municipale, necessario a dare una miriade di risposte concrete alla cittadinanza, è stato tra i più interessati. Nel dare il benvenuto ai nuovi agenti, desidero quindi al tempo stesso ringraziare l’Ufficio al Personale del nostro Comune per il prezioso lavoro svolto”.

