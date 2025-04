Ragusa. L’Amministrazione comunale punta alla mobilità alternativa

Ragusa – “L’obiettivo a cui tendono sempre più l’Europa e l’Italia è chiaro: favorire la mobilità alternativa, dolce e sostenibile anche nei territori con pendenze – afferma il sindaco, Peppe Cassì – sfruttando le nuove tecnologie affinché i cittadini possano spostarsi in modo salutare e nel rispetto dell’ambiente.

Un obiettivo verso cui Ragusa si muove a suo modo: spiccando per efficienza. Nel cluster 3 (riservato ai Comuni da 50.001 a 300.000 abitanti) del bando “Bici in Comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, il nostro progetto è risultato al 14mo posto tra i 65 comuni con progetti idonei (di cui 26 ammessi a finanziamento) ottenendo un finanziamento per un progetto da 112.000 euro (di cui € 22.600€ di cofinanziamento comunale). Ecco cosa faremo”.

“Ho redatto il progetto – afferma l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – anche con il contributo di Gianni Giuffrida, assessore ai Lavori Pubblici, e Giovanni Gurrieri, assessore alla Mobilità, ed è sviluppato in diversi interventi:

– un collegamento ciclabile in via Napoleone Colajanni, sul versante di carreggiata opposto a quello che corre lungo la ferrovia, ove realizzeremo una pista ciclabile che unisce il luogo del mercato rionale del sabato, due impianti sportivi, una villetta, e la futura stazione della metropolitana di superficie, considerando anche la vicinanza con la scuola Stesicoro;

– migliorie per la ciclabile di Marina per quanto riguarda segnaletica e illuminazione;

– l’installazione su percorsi esistenti di stazioni di assistenza, con colonnina di ricarica per e-bike, colonnina per la riparazione delle bici, connessione con punti di ristoro e numeri di assistenza, così come suggerito da alcuni cittadini appassionati di ciclismo;

– la tracciatura e digitalizzazione di percorsi cicloturistici tematici (sul portale ragusawelcome.com e su specifici applicativi saranno indicati dei percorsi cicloturistici alla portata di ciclisti esperti ma anche di chi usa bici elettriche, in cui saranno indicati punti di interesse ma anche servizi);

– un ampio piano di marketing sul cicloturismo, sulla scia della doppia recente partecipazione alla Fiera del Cicloturismo di Bologna;

– l’organizzazione di iniziative pubbliche e potenziamento degli eventi cicloturistici già esistenti per promuovere l’utilizzo della bici e la sicurezza stradale, con anche eventi dedicati alle scuole con la collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione.

Sostenere la ciclomobilità vuol dire favorire uno stile di vita sano e il rispetto per l’ambiente. Siamo inoltre convinti che un approccio integrato e ben strutturato possa trasformare ancora di più il nostro territorio in una meta ideale per il cicloturismo, creando un flusso continuo di visitatori interessati a vivere esperienze autentiche. Il territorio ibleo si presta fortemente a questa vocazione e Ragusa racchiude nel proprio territorio quanto di meglio si possa desiderare, così come ci è stato confermato dai tanti visitatori del nostro stand alla Fiera cicloturistica di Bologna”.

