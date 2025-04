Ispica. Rinvenuto ordigno bellicocol metal detector sulla spiaggia. Area recintata

Trovato ordigno bellico sulla spiaggia di Santa Maria del Focallo. A rinvenire il residuato è stato un cittadino ispicese, Piero Lopparini, il quale, intento a cercare un prezioso anello col suo metal detector, ha scovato una bomba risalente alla seconda guerra mondiale. L’uomo ha subito avvisato le forze dell’ordine e, nel breve giro di pochi minuti, l’area è stata transennata, con l’obbligo di non avvicinarsi per non incappare in spiacevoli circostanze. L’ordigno è un SRCM che, con molta probabilità, risale ai tempi dello sbarco degli Alleati quando, nella notte tra il 9 e 10 luglio 1943, sbarcarono sulla costa sudorientale della Sicilia con oltre 160.000 uomini.

Per Lopparini, non è il primo ordigno che ritrova sulla stessa spiaggia. Già nel 2019, sempre per la sua attività di ritrovamento di oggetti preziosi su commissione, ha ritrovato un altro ordigno bellico della stessa fattura, un SRCM di uguale lunghezza e larghezza.

Lo spazio è stato recintato, come detto prima, con divieto di accesso per tutti, in attesa dell’intervento di una squadra di artificieri per rimuovere l’ordigno e procedere anche ad una eventuale bonifica della zona.

L’ordigno ritrovato si trova ad appena venti centimetri di profondità e chissà quante volte sarà stato calpestato da ignari cittadini.

