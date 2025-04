Abitare a Ragusa. Progetto di inclusione e rigenerazione centro storico promosso dalla scuola Vann’Antò

Favorire l’inclusione scolastica e sociale, valorizzare le diversità culturali, rafforzare il legame tra i più giovani e il territorio in

cui vivono: sono questi alcuni degli obiettivi del progetto “Abitare a Ragusa” per creare un’armonia tra il centro storico di Ragusa e l’essere parte del centro storico di Ragusa”.

Promosso dall’Istituto Comprensivo “Palazzello Vann’Antò” di Ragusa, in cooperazione con l’Associazione Co-Governance e il Comune di Ragusa, il progetto si concentra sull’inclusione scolastica e sociale dei numerosi minori stranieri presenti nel centro storico, ponendo la scuola al centro di un processo educativo volto alla valorizzazione delle diverse identità e alla costruzione di una cittadinanza interculturale.

Attraverso la realizzazione partecipata di Mappe di Comunità, ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado

appartenenti alla classe 3 A del plesso Ecce Homo e alla classe 3 A del plesso Leoncavallo, sono stati coinvolti dai loro docenti,

in un percorso condiviso di conoscenza e riappropriazione del proprio quartiere, esplorandone storia, cultura, paesaggio e criticità. Questo processo collettivo punta a rafforzare il senso di appartenenza, a stimolare la cittadinanza attiva e a proporre

azioni concrete di rigenerazione urbana e sociale.

Giovedì 8 maggio alle ore 17.30 a Ragusa, presso il Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo” di Via Matteotti n.61 la presentazione del progetto con l’esposizione degli elaborati realizzati dagli alunni.

