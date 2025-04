Pedro Almodóvar: Trump passerà alla storia come il più grande errore della nostro tempo

foto: EFE

Il cineasta spagnolo Pedro Almodóvar , dopo aver ricevuto il Premio Chaplin a New York, un riconoscimento che celebra i suoi oltre 40 anni di carriera artistica, ha affermato che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump “è paragonabile solo a una calamità e la sua presidenza passerà alla storia come un catastrofe”. Almodóvar ha commentato, dopo aver esitato ad accettare il riconoscimento, poiché l’attuale presidente degli Stati Uniti non è altro che “un pazzo narcisista autoritario che non rispetta a i diritti umani”. “Signor Trump, le parlo e spero che lei senta quello che le dirò. Passerà alla storia come il più grande errore del nostro tempo. La sua ingenuità è paragonabile solo alla sua violenza”, ha concluso il regista di film emblematici come Atàme, Pepi Luci, Bom e altre ragazze comuni, Women on the Verge of a Nervous Breakdown e Distant Heels, tra i tanti altri.

