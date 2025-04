Volley Modica: il sestetto di serie C vince ad Agira ed è salvo

Modica – Nel campionato di serie C maschile, è festa salvezza per la Volley Modica. I giovani biancoazzurri, infatti, grazie al successo in quattro set ottenuto sul campo dell’Agira e alla contemporanea sconfitta casalinga in tre set dell’Universal Viagrande nel derby etneo con il Giavì Pedara, conquistano al fotofinish la salvezza.

Ad Agira, i ragazzi di coach Ciccio Italia hanno dato il tutto per tutto per avere la meglio sul sestetto ennese. Dopo una lunga battaglia in campo, giocata con la massima sportività i “galletti” della Contea si sono imposti 20/25, 25/15, 22/25, 23/25 e giocheranno in serie C anche nel prossimo campionato.

“Siamo chiaramente felici del percorso di crescita di tutti i nostri ragazzi – dichiara il responsabile del settore giovanile e delle squadre minori della Volley Modica,Giorgio Scavino – crescita che è stata confermata dalla salvezza ottenuta sul campo con la vittoria sul difficile campo di Agira, dove la sportività oltre alla vittoria è stata la cosa più bella e da sottolineare. Disputare un campionato tosto come quello di serie C – continua – è stato un bene per i ragazzi che, grazie anche al grande lavoro svolto da coach Ciccio Italia che è stato figura importantissima nel percorso formativo di questi giovani che principalmente sono cresciuti sotto l’aspetto mentale. Un altro aspetto importante è stata la grande sportività che ha trionfato in senso assoluto in tutti i campi, dove i nostri giovani sono stati sempre in condizione di giocare nell’assoluta tranquillità”.

Ora, l’attenzione di tutto l’ambiente Volley Modica, si sposta sulla finale regionale del campionato under 19, in programma mercoledì 30 aprile alle 18,30 al “PalaRizza”. Avversario dei biancoazzurri modicani saranno gli etnei del Giavì Pedara che contenderanno al sestetto della Contea il titolo regionale di categoria e il pass per la fase nazionale.

“Mercoledì – sottolinea Scavino – è una finale importante contro una squadra importante come il Giavì Pedara, una delle formazioni più forti. Credo sarà una partita bella tra due squadre in salute. Abbiamo il piccolo vantaggio di giocare a Modica e quindi davanti al nostro pubblico che spero venga in gran numero a sostenere i nostri ragazzi. Qualunque sarà l’esito del campo – conclude – credo che sarà una gran bella giornata di sport che noi ci godremo fino in fondo”.

Salva