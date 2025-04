Ispica. Incidente stradale mortale a Santa Maria del Focallo

Ispica – Un tragico incidente stradale si è verificato oggi a Santa Maria del Focallo, lungo la strada provinciale che collega Pachino a Pozzallo. Una donna di 59 anni, Katia Ingoglia, originaria di Pachino, ha perso la vita nell’impatto.

La vittima era passeggera di una moto condotta dal marito, un uomo di 61 anni, anch’egli di Pachino. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è stato coinvolto in un violento incidente all’altezza del Lido Otello.

La donna, dipendente comunale, è deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Il marito, invece, è stato soccorso e trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, dove versa in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La comunità locale è sotto shock per questa ennesima tragedia stradale.

Salva