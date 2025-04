Esimio Professore 82enne del Nord Carolina chiede la residenza a Modica

Modica – Antony Fragola, un illustre professore universitario proveniente dalla Carolina del Nord, negli Stati Uniti, ha espresso il desiderio di stabilirsi nella pittoresca città di Modica, per trascorrere gli anni a venire. L’82enne accademico ha intrapreso le pratiche per ottenere la residenza nella città barocca, attratto dal fascino e dalla ricchezza culturale del territorio.

Un legame familiare con l’Italia potrebbe facilitare il suo trasferimento e l’ottenimento della cittadinanza italiana. Il nonno di Fragola, infatti, era originario della provincia di Catanzaro, il che lo rende potenzialmente idoneo a richiedere la cittadinanza iure sanguinis, ovvero per diritto di sangue. Questa legge italiana consente ai discendenti di cittadini italiani di ottenere la cittadinanza, a condizione che si dimostri la discendenza diretta e ininterrotta.

La decisione del professor Fragola di scegliere Modica come sua dimora riflette l’appeal che la Sicilia esercita su molti stranieri, attratti dalla sua storia millenaria, dal clima mite, dalla gastronomia rinomata e dalla calorosa accoglienza dei suoi abitanti. Modica, con il suo caratteristico centro storico patrimonio dell’UNESCO, le sue chiese barocche e la sua tradizione cioccolatiera, rappresenta un contesto ideale per chi desidera immergersi nella vera essenza della cultura siciliana.

L’iter per l’ottenimento della residenza e, successivamente, della cittadinanza italiana, potrebbe richiedere del tempo e la presentazione di una serie di documenti atti a comprovare l’ascendenza italiana di Fragola. Tuttavia, il suo forte legame con il Paese d’origine dei suoi avi potrebbe rendere il processo più agevole.

La comunità modicana accoglie con entusiasmo la prospettiva di avere tra i suoi residenti una figura di spicco del mondo accademico internazionale, arricchendo ulteriormente il tessuto sociale e culturale della città. L’arrivo del professor Fragola rappresenta un’ulteriore testimonianza del fascino intramontabile della Sicilia e della sua capacità di attrarre persone da ogni angolo del globo.

