Il Modica Calcio vince l’ultima di campionato ma va agli spareggi

ROSMARINO – MODICA CALCIO 0 – 2

ACQUEDOLCI (ME) – Il Modica Calcio ha espugnato con un netto 2-0 il campo del Romarino, nella trasferta al comunale “Biagio Fresina”. Una vittoria convincente, maturata interamente nel primo tempo grazie alle reti siglate da Viegas al 4′ e da Idoyaga al 36′.

Nonostante l’importante successo, i tre punti conquistati non sono sufficienti per raggiungere la vetta della classifica, occupata dal Milazzo. La formazione mamertina, infatti, ha superato di misura lo Jonica(malore per l’allenatore locale, trasportato d’urgenza in ospedale con il 118, ndr), mantenendo così i due punti di vantaggio che le valgono la promozione diretta in Serie D.

Il Modica Calcio, ha dimostrato ancora una volta la propria solidità e determinazione, portando a casa una vittoria significativa su un campo ostico. Le reti di Viegas, con un gol lampo in avvio, e di Idoyaga, con una marcatura nel cuore del primo tempo, hanno indirizzato la partita sui binari rossoblù.

Ora, per il Modica si aprono le porte degli spareggi promozione. La squadra è attesa da un percorso impegnativo ma affascinante per inseguire il sogno del salto di categoria in Serie D. L’ambiente è carico e determinato a dare il massimo in queste decisive sfide.

Nonostante la mancata promozione diretta, la stagione del Modica Calcio resta ampiamente positiva, culminata con questa importante vittoria esterna che proietta la squadra con fiducia verso i playoff. I tifosi rossoblù sono pronti a sostenere la squadra in questo ultimo, cruciale, sforzo.

I RISULTATI

Aci S.Antonio – Palazzolo 1 – 1

Jonica -Milazzo 0 – 1

Leonfortese – Avola 2 – 0

Leonzio -Misterbianco 5 – 0

Mazzarrone – Real Siracusa 2 – 0

Gioiosa – Nebros 1 – 0

Rosmarino – Modica 0 – 2

Vittoria – Imesi Atletico Catania 0 – 1

CLASSIFICA

Milazzo 66

Modica 64

Vittoria 60

Avola 55

Nebros 51

Imesi 41

Gioiosa e Leonzio 40

Palazzolo 39

Leonfortese 36

Rosmarino 35

Jonica e Mazzarrone 34

Aci S.Antonio 26

Real Siracusa 24

Misterbianco 6

Salva