Raffica di furti notturni a Scicli: supermercati e abitazioni nel mirino

Una notte di intensa attività criminale a Scicli, con una serie di episodi che hanno preso di mira attività commerciali e abitazioni private. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per fare luce su questi inquietanti eventi.

L’ondata di furti è iniziata nella notte tra venerdì e sabato, quando un malvivente solitario è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza all’interno del supermercato di Via San Giuseppe. Il negozio, già precedentemente bersaglio di furti per ben tre volte negli ultimi mesi, ha subito un nuovo colpo. Se nei precedenti episodi il ladro si era limitato a sottrarre il contante presente in cassa, questa volta il bottino è stato ben più consistente. Dopo aver forzato l’ingresso, l’uomo ha riempito diverse borse con una varietà di prodotti alimentari, tra cui pesce surgelato, salumi, formaggi, merendine e biscotti, per poi dileguarsi nel buio.

La notte successiva, tra sabato e domenica, l’attenzione dei malviventi si è spostata verso l’Eurospin di Contrada Arizza, tra Donnalucata e Cava d’Aliga. In questo caso, i ladri hanno tentato di introdursi nel supermercato lanciando una grossa pietra contro la vetrata. Fortunatamente, il loro piano non è andato a buon fine, e i malviventi sono stati costretti a fuggire a mani vuote, forse a causa dell’arrivo di qualche testimone o di un sistema di allarme scattato.

Non solo le attività commerciali sono state prese di mira. Nella stessa notte, anche due abitazioni situate nel Villaggio Jungi sono state oggetto di tentativi di furto. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su questi episodi, ma la loro contemporaneità con gli altri eventi desta forte preoccupazione tra i residenti.

La sequenza di furti e tentativi di effrazione in un arco di tempo così ristretto ha generato un clima di insicurezza in città. Le autorità competenti sono al lavoro per analizzare le riprese delle telecamere di sorveglianza, raccogliere testimonianze e condurre le indagini necessarie per identificare e assicurare alla giustizia i responsabili di questi atti criminali. La comunità locale auspica una rapida risposta da parte delle forze dell’ordine per ripristinare un senso di sicurezza e tranquillità.

