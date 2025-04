Ricordo di Papa Francesco dal Reverendo David Hamid Vescovo diocesi di Gibilterra

Riposa in pace Papa Francesco.

Tante persone in tutto il mondo e certamente i cristiani di tutto il mondo sono in lutto per la morte dell’amato Papa Francesco. È stato un grande uomo, un pastore amorevole per tutti i cristiani, un instancabile sostenitore della pace e della giustizia, un seguace di Cristo al servizio dei poveri e degli emarginati, una voce globale di primo piano per la cura del nostro pianeta e un essere umano compassionevole e caloroso.

Ha sostenuto con convinzione il dialogo ufficiale tra la Chiesa cattolica e la Comunione anglicana. Faccio tesoro delle sue parole, che hanno guidato il mio ruolo di co-presidente della IARCCUM, la Commissione Internazionale Anglicana Romana Cattolica per l’Unità e la Missione, che promuove il massimo impegno nella missione e nella testimonianza congiunta tra le nostre Chiese, anche se la piena comunione visibile non è ancora stata raggiunta. Egli ha detto: “Il dialogo teologico deve essere ricercato per cercare le radici … … su tante cose su cui non siamo ancora d’accordo. . . Tuttavia, questo non può essere fatto in un laboratorio: deve essere fatto camminando, lungo la strada. Il dialogo ecumenico è un cammino, e le cose teologiche si discutono lungo la strada”.

Le mie più sentite condoglianze a tutti nella Chiesa cattolica, in particolare ai miei stretti colleghi, vescovi, clero e laici, con i quali ho collaborato per molti anni. Mi unisco a loro nel dolore e nella tristezza.

Che Papa Francesco possa ora ricevere la sua ricompensa di fedele servitore di Cristo e gloriarsi del dono della resurrezione futura, che celebriamo in questo tempo pasquale.

+ David Hamid, ECLJ, Vescovo Suffraganeo Emerito

della Diocesi Anglicana di Gibilterra in Europa

Cappellano del Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme