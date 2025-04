San Guglielmo a Scicli il 2 maggio

Scicli ricorda il copatrono San Guglielmo. Si tratta di una festa a data mobile che cade nel secondo venerdì dopo Pasqua. Venerdì 2 maggio gli uffici comunali resteranno chiusi.

La data della morte di San Guglielmo è il 4 aprile 1404. Poiché tale data cade in genere in Quaresima o in Settimana Santa, la data della festa è stata fissata nel venerdì successivo alla Domenica in Albis, quest’anno venerdì 2 maggio.

In segno di lutto per la morte di Papa Francesco quest’anno non ci sarà la processione festiva.

Salva