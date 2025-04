Un protocollo d’intesa fra i sindaci iblei per il riconoscimento DOP per il pane a pasta dura degli iblei

Ragusa – Prosegue il percorso per il riconoscimento della denominazione di origine protetta per il pane a pasta dura degli Iblei. Alla presenza del sindaco Peppe Cassì e dell’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Massari, il 30 aprile prossimo, alle ore 10, presso l’assessorato allo Sviluppo Economico, si incontreranno i sindaci dei comuni iblei per la sottoscrizione del protocollo d’intesa fra gli Enti aderenti al progetto di adesione all’iter di riconoscimento Dop per il pane a pasta dura degli iblei.

Al contempo il comitato scientifico presieduto da Giuseppe Cicero consegnerà il lavoro prodotto dalla Commissione Scientifica: si tratta della bozza del disciplinare, lavoro propedeutico per il riconoscimento Dop.

All’incontro del 30 aprile sarà inoltre presente il presidente del Comitato organizzatore, Carmelo Iacono e Roberta Roccella, figlia del promotore e anima dell’iniziativa Riccardo Roccella, scomparso l’anno scorso.

“Si tratta di un ulteriore passo avanti, in sinergia con gli altri comuni iblei, – dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico Giogio Massari – per il raggiungimento del traguardo del riconoscimento del Dop del pane a pasta dura degli iblei; un percorso che va oltre la natura stessa del prestigioso riconoscimento perché accomuna ancor di più una realtà un territorio le cui vere radici sono fortemente connotate anche dall’antica tradizione del pane fatto in casa. Si assiste un po’ ovunque ad un felice rinnovamento di questa tradizione dovuto ad un’aumentata cultura della ricerca delle cose buone e vere. È alquanto bello pensare che quando facciamo il pane in casa stiamo riallacciando pratiche e tradizioni antichissime”.

