Mercato ortofrutticolo, a Vittoria situazione sempre più critica nonostante gli allarmi

Vittoria – “Mercato ortofrutticolo, il tempio dell’insipienza amministrativa della giunta Aiello. Un altro mese è passato da quando abbiamo lanciato il nostro allarme sullo stato indecoroso della struttura. Immaginate che qualcosa sia cambiato, che qualche intervento si sia fatto? Nulla di tutto questo. Anzi, i problemi si sommano e i disagi non si contano. E questa realtà produttiva, motore dell’economia di un intero territorio, si trova a dovere fare i conti con carenze che nulla hanno a che vedere con le aspettative di una città come Vittoria che vorrebbe puntare sempre più in alto ma che, di fatto, non lo può fare perché frenata da un esecutivo incapace di comprendere la gravità del problema”.

Lo dice il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, che torna a battere su un tasto molto delicato e che continua a ricevere denunce da parte degli operatori che si adoperano tutti i giorni e che, però, potrebbe rendere molto di più all’economia locale se solo fossero messi nella condizione di potersi esprimere al meglio. “Siamo davvero attoniti per la condizione in cui versa il mercato ortofrutticolo di Fanello – ancora La Rosa – ma, soprattutto, ci chiediamo che intenzioni abbia questa amministrazione. Perché non interviene? Perché non sollecita le istituzioni competenti a sedersi attorno a un tavolo per individuare le soluzioni? Fare il sindaco significa anche questo. E spiace che Aiello, dopo una così lunga esperienza, non trovi le formule giuste per avviare un percorso in grado di risanare la situazione. Ma, come sostenuto sempre dallo stesso primo cittadino, la responsabilità non è sua, bensì di altri. Mi chiedo: fino a quando Aiello abuserà della pazienza dei cittadini vittoriesi? E’ l’interrogativo che fa la differenza nel contesto di questo passaggio delicato per quello che dovrebbe essere il rilancio di un mercato che, oggi più che mai, deve essere messo in grado di rispondere alle sfide dei tempi”.

