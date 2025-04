25 aprile, il programma della cerimonia a Scicli

Scicli – Diramato dal Comune di Scicli il programma del 25 aprile. Quest’anno cade l’ottantesimo anniversario della Liberazione d’Italia.

Domani alle 10:15 ritrovo in piazza Municipio. Alle 10:30 messa in onore ai caduti nella chiesa di San Giovanni Evangelista. Ore 11:00 corteo da via Mormina Penna fino a largo Gramsci e deposizione della corona d’alloro sulla stele dell’Unità d’Italia e della Resistenza.

Ore 11:45 corteo da largo Gramsci a via Mormina Penna e deposizione della corona d’alloro sulla lapide ai del monumento ai caduti.

In segno di lutto per la morte di Papa Francesco la manifestazione si terrà in forma sobria.

Salva