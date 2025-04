Scicli. Consiglio comunale e rottamazione quinquies, Buscema(IV) presenta mozione

Scicli – La consigliera comunale di Italia Viva Marianna Buscema, ha presentato una mozione per l’adozione della rottamazione quinquies finalizzata alla rateizzazione dei tributi comunali. L’obiettivo è di fare discutere e approvare la mozione nella prossima seduta del civico consesso. “In un momento di difficoltà economica per i contribuenti – spiega Buscema – in questo modo puntiamo ad aiutare i cittadini, venendo incontro alle loro esigenze. Auspichiamo che il resto delle forze politiche presenti in aula converga su questo obiettivo per il benessere della nostra comunità”. La rottamazione quinquies rappresenta un’importante opportunità per i cittadini e le imprese che hanno difficoltà nel pagamento dei tributi comunali. Tale misura permette la definizione agevolata delle posizioni debitorie attraverso la rateizzazione, rendendo più accessibile il pagamento per i contribuenti. “L’adesione alla rottamazione quinquies – chiarisce Buscema – potrebbe contribuire a sostenere i cittadini in un periodo di crisi economica, migliorando la loro situazione finanziaria. Inoltre, la possibilità di rateizzare i tributi consentirebbe una maggiore regolarità nei pagamenti e un miglioramento delle entrate comunali nel lungo periodo. Ecco perché la mozione propone di adottare la rottamazione quinquies al fine di consentire ai cittadini e alle imprese del nostro Comune di rateizzare il pagamento dei tributi comunali oltre che di informare adeguatamente i cittadini riguardo alla possibilità di accedere a questa misura, così da garantirne la massima partecipazione. Inoltre, la mozione invita l’amministrazione comunale a stabilire, attraverso un’apposita delibera, le modalità operative per l’adesione alla rottamazione e per l’accettazione delle domande da parte dei contribuenti”.

Salva