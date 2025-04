Rinviati a Modica i festeggiamenti in onore di San Giorgio

Modica – A causa del recente decesso di Papa Francesco, il vicario generale della della Diocesi di Noto, Mons. Ignazio Petriglieri, ha disposto il rinvio delle celebrazioni esterne fino al prossimo 5 maggio. Rinviati, dunque, i festeggiamenti in onore di San Giorgio a Modica.

La Diocesi ha espresso la propria vicinanza al lutto per la scomparsa del Santo Padre, invitando i fedeli alla preghiera e alla comprensione per questa variazione del programma festivo. Nel Duomo di Modica si è tenuta una messa in suffragio di Papa Francesco.

Nel territorio della Diocesi saranno disposte ed organizzare delle veglie di preghiera, uniche in ogni singolo Vicariato, il prossimo giovedì 24 aprile, alle 20, in tutte le Chiese Madri.

Inoltre, in ottemperanza ai giorni di lutto nazionale indetto dal Governo Italiano ed in ossequio a quanto previsto dal Novendiale, è stato disposto che qualsiasi tipo di festa esterna o

processione – anche già autorizzata e prevista fino al 5 maggio compreso- sia sospesa e rinviata a data da destinarsi e da concordare con la Curia Vescovile, mentre resta possibile la celebrazione eucaristica all’interno delle chiese.

A questo punto salteranno a Modica anche i festeggiamenti in onore di San Giuseppe Lavoratore nella frazione di Zappulla.

