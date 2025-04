25 Aprile: a Ragusa il PD Regionale celebra l’80° anniversario della Liberazione con un omaggio a Maria Occhipinti

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista, il Partito Democratico regionale commemorerà questo importante giorno con iniziative in tutte le province siciliane. A Ragusa, la commemorazione si terrà venerdì 25 aprile alle ore 9 presso la rotonda intitolata a Maria Occhipinti, situata alla fine di via Roma.

Durante la mattinata, sarà deposta una corona di fiori in onore di Maria Occhipinti, figura simbolo di coraggio e resistenza nella lotta per la libertà. Questo momento di ricordo sarà un’occasione per onorare la memoria di tutte le donne e gli uomini che hanno contribuito alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Peppe Calabrese, a nome della segreteria regionale del Partito Democratico, invita calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare a questo significativo evento.

“L’iniziativa – dichiara Calabrese – rappresenta un momento di riflessione collettiva sui valori della libertà e della democrazia, valori fondanti della nostra Repubblica, e un’opportunità per rinnovare l’impegno civile contro ogni forma di oppressione e totalitarismo”.

Salva