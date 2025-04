Ragusa, Pasqua Solidale 2025: grande partecipazione per l’iniziativa di Gioventù Nazionale

Ragusa – Si è conclusa con esito positivo l’iniziativa “Pasqua Solidale” promossa dalla federazione provinciale iblea di Gioventù Nazionale, che ha visto una significativa mobilitazione su tutto il territorio provinciale. L’attività ha permesso la raccolta di numerosi beni alimentari, successivamente donati a enti caritativi operanti nelle realtà locali.

“Sono particolarmente orgoglioso – dichiara Simone Diquattro, Presidente provinciale di Gioventù Nazionale – del lavoro svolto in tempi rapidissimi dalla nostra federazione e, in particolare, dall’impegno dei singoli circoli cittadini. L’iniziativa si è conclusa con un ottimo risultato: i carrelli solidali, presenti in numerosi comuni della provincia, sono stati riempiti grazie alla generosità dei cittadini. I beni raccolti sono stati devoluti ad associazioni caritative del territorio, che conoscono bene le difficoltà che tante famiglie stanno vivendo.”

Diquattro ha poi voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: “Un sentito ringraziamento va ai coordinatori dei circoli cittadini e ai dirigenti di Fratelli d’Italia che si sono messi a disposizione con entusiasmo e dedizione. In particolare, ringrazio Totò Calvo (Comiso), Andrea Manenti (Ragusa), Giovanni Denaro (Vittoria), Paolo La Cognata (Modica), Dejanira Agnello (Pozzallo) e Simone Caruso (Acate).”

“Nel giro di due settimane – conclude – siamo riusciti a riattivare tutti i circoli della provincia e, allo stesso tempo, a organizzare una significativa iniziativa solidale. È un ottimo punto di partenza per il lavoro che ci attende. Non posso che esprimere soddisfazione per questo primo risultato sotto la mia presidenza.”

