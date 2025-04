E’ deceduto Papa Francesco. Aveva 88 anni

Roma, 21 aprile 2025 – Il mondo piange oggi la scomparsa di Papa Francesco, il pontefice che ha incarnato il dialogo e la misericordia. E’ spirato all’età di 88 anni. La notizia giunge un mese dopo la sua dimissione dall’Ospedale Gemelli di Roma, avvenuta il 23 marzo, dove era stato ricoverato per complicazioni legate a preesistenti problemi di salute.

Jorge Mario Bergoglio, eletto Papa nel 2013, ha lasciato un segno indelebile nella Chiesa Cattolica e nel mondo intero, grazie alla sua umiltà, al suo impegno per i poveri e gli emarginati, e alla sua instancabile promozione del dialogo interreligioso.

Il suo pontificato è stato caratterizzato da un forte richiamo alla misericordia, un tema centrale del suo insegnamento, espresso con forza durante il Giubileo Straordinario della Misericordia nel 2016. Papa Francesco ha costantemente invitato la Chiesa ad essere un ospedale da campo, aperto e accogliente verso tutti, specialmente verso coloro che soffrono.

La sua apertura al dialogo con altre religioni ha portato a storici incontri e dichiarazioni congiunte, promuovendo la pace e la comprensione reciproca. Il suo impegno per la giustizia sociale e la difesa dell’ambiente, espresso nell’enciclica Laudato si’, ha ispirato leader mondiali e attivisti a lavorare per un futuro più sostenibile.

La salute del Pontefice era stata motivo di preoccupazione negli ultimi mesi. Ricoverato il 14 febbraio 2025 per una broncopolmonite persistente, aveva successivamente sviluppato una polmonite bilaterale e una lieve insufficienza renale. Durante il ricovero, aveva affrontato una crisi respiratoria che aveva richiesto l’ossigenoterapia ad alti flussi e trasfusioni di sangue per trattare l’anemia.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma la sua eredità di amore, compassione e dialogo continuerà a ispirare le generazioni future.

