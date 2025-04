Residenti di Via Ruffino a Modica, preoccupati per la presenza di numerosi gatti randagi

Modica – Una quindicina di gatti hanno eletto a proprio territorio Via Ruffino, una stradina adiacente alla centralissima Via Vittorio Veneto a a Modica, zona densamente abitata. La presenza dei felini sta generando un crescente disagio tra i residenti, i quali lamentano le problematiche legate agli escrementi lasciati per strada e ai conseguenti odori sgradevoli, destinati ad acuirsi con l’arrivo della stagione calda.

Un gruppo di residenti ha espresso la propria preoccupazione in merito alla situazione, evidenziando come la convivenza con un numero così elevato di animali stia diventando insostenibile. Oltre al problema igienico-sanitario, i cittadini segnalano anche potenziali rischi legati alla proliferazione incontrollata e alla possibile diffusione di malattie.

I residenti auspicano un intervento da parte delle autorità competenti per trovare una soluzione che possa tutelare sia il benessere degli animali che la vivibilità della zona. Si chiede un censimento della colonia felina e l’adozione di misure adeguate, come campagne di sterilizzazione o la ricerca di soluzioni alternative che possano allontanare i gatti dalla strada senza arrecare loro danno, garantendo al contempo il decoro e la salubrità di Via Ruffino. La situazione desta particolare preoccupazione in vista dell’aumento delle temperature, che potrebbe esacerbare il problema degli odori e rendere la situazione ancora più difficile da gestire per gli abitanti della via.

