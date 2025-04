Ragusa Calcio, mister Erra: “Gara decisiva. Vogliamo chiudere il discorso salvezza”

Settimana corta per il Ragusa Calcio che è attesa allo stadio Bruccoleri per la 32^ giornata di campionato Serie D- Girone I, contro Castrumfavara, con fischio d’inizio alle ore 15.00.

A livello di classifica, le due formazioni si distanziano di ben 5 punti: Ragusa a 34 punti, Castrumfavara a 29 punti.

Qui di seguito la dichiarazione di mister Alessandro Erra:

“Questa settimana, se così si può dire dato che giocheremo di giovedì, è andata bene, abbiamo recuperato le energie che abbiamo speso contro il Locri, perché è stata una partita faticosa, sia dal punto di vista fisico che mentale, essendo uno scontro diretto molto delicato, ed essendo sul finale della stagione, il risultato finale pesa molto.

Noi contiamo di fare un buon risultato e una buona prestazione, il Castrumfavara è l’ultima squadra impelagata in zona play out e domani ha la possibilità di accorciare la classifica. Noi dobbiamo evitare che ciò accada e battagliare; ci aspetta una partita dura sia perchè il Castrum è una squadra con dei buoni valori sia perchè la partita si svolgerà a casa loro e si giocheranno il tutto per tutto, quindi sicuramente sarà una bella prova a livello agonistico.

Vogliamo chiudere il discorso salvezza, dopo un’annata tribolata e sofferta e dare il massimo, perché è una partita decisiva”.

