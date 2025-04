Doppia emergenza in mare: interventi della Guardia Costiera di Pozzallo nella tarda serata di ieri

Una serata intensa per la Guardia Costiera di Pozzallo, chiamata ad intervenire in due distinte emergenze marittime nella tarda serata di ieri, martedì 15 aprile.

Il primo allarme è giunto poco prima delle 19:30, quando la sala operativa è stata allertata per prestare assistenza ad un’unità da diporto di circa 10 metri con quattro persone a bordo. L’imbarcazione, battente bandiera di San Marino, si trovava al largo di Marina di Ragusa con il motore in avaria. La situazione è apparsa subito delicata a causa delle avverse condizioni meteo marine che stanno interessando la costa in questi giorni e della progressiva riduzione della distanza dalla costa a causa del moto ondoso. L’equipaggio ha prontamente richiesto l’intervento della motovedetta CP 2113.

L’unità della Guardia Costiera ha raggiunto la zona intorno alle 20:30 e, dopo aver verificato le buone condizioni di salute dei quattro diportisti, ha provveduto a scortare l’imbarcazione in sicurezza nel porto di Marina di Ragusa. L’operazione, condotta in assenza di luce, è stata resa particolarmente complessa dalle difficili condizioni meteo marine presenti in zona e si è protratta fino a poco prima delle 21:30, concludendosi con il salvataggio dei quattro occupanti.

Poco dopo le 19:00, un’altra emergenza ha tenuto impegnata la Guardia Costiera nei pressi del porto piccolo di Pozzallo. Un’unità da diporto a vela di circa 10 metri, battente bandiera francese e con cinque adulti a bordo, si è adagiata sul basso fondale sabbioso antistante il lungomare “Raganzino” di Pozzallo durante la fase di avvicinamento alla struttura portuale, per cause ancora in corso di accertamento.

L’imbarcazione ha immediatamente lanciato il segnale di “may-day”. L’effetto delle onde e il loro continuo frangere rendono al momento difficoltoso e non sicuro un intervento via mare, data anche la minima distanza dalla spiaggia. Sul posto sono intervenuti anche personale dei Vigili del fuoco, del 118 e della Guardia di finanza, che hanno fornito supporto nelle delicate fasi di sbarco dell’equipaggio, fortunatamente avvenuto senza conseguenze per le cinque persone a bordo.

L’unità da diporto incagliata è attualmente sotto monitoraggio e non si segnalano problematiche di inquinamento. La Capitaneria di Porto di Pozzallo ha avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente e, non appena le condizioni meteo marine lo permetteranno, verranno effettuate le opportune valutazioni per la rimozione in sicurezza dell’imbarcazione.