Terremoto magnitudo 5.2 nella Bassa California

Un terremoto di magnitudo 5.2 registrato ad una profondità di 13 chilometri, ha scosso la zona sud-ovest degli Stati Uniti, movimento tellurico che si è fatto sentire anche nello stato messicano di Bassa California. Lo ha riferito lo United States Geological Survey (USGS) il fenomeno si è verificato alle 10:08 ora locale nella città di Julián, situata a 56 chilometri da San Diego, nello stato della California. Finora, non sono stati segnalati feriti o danni gravi alle infrastrutture in città come Los Angeles, Palm Springs e le città messicane Tijuana e Mexicali. Tuttavia, le strutture del Palazzo Federale di Mexicali, così come gli ospedali e le cliniche dello stato, sono stati evacuati. Precauzione dovuta al susseguirsi di scosse di assestamento, tutte attorno ai tre gradi di magnitudo. Il governo della California ha affermato che lo stato sta collaborando con le autorità locali per valutare possibili danni strutturali e attivare i protocolli di emergenza.

