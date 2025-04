La storia di Luca…l’opinione di Rita Faletti

La vicenda è drammatica perché al centro c’è un bambino di quattro anni, vittima dell’insensibilità e della negligenza della giustizia. Un bambino trattato come un pacco inerte, strappato da una famiglia che lo aveva cresciuto e amato per 4 anni, per essere trasferito in un’altra, sconosciuta, piombata improvvisamente nei giorni spensierati della sua vita innocente e ignara delle colpe degli adulti, per stravolgerla. Luca, il nome fittizio del bimbo, è arrivato nella famiglia affidataria che aveva appena 30 giorni. Normalmente, il tempo dell’affido non supera i 24 mesi, ma in alcuni casi può essere esteso. Luca, invece, era rimasto nella famiglia affidataria per 4 anni, durante i quali i legami si erano consolidati inducendo i “genitori” a chiederne l’adozione nel 2023. Il dicembre dell’anno seguente gli assistenti sociali avevano comunicato che il bambino era “adottabile” ma il 31 gennaio 2025 avevano deciso che non sarebbe stata la famiglia affidataria ad adottarlo, ma un’altra. I fatti si succedono rapidamente: il 3 febbraio, appena 3 giorni dopo la comunicazione, è la data stabilita per il trasferimento di Luca. Neanche un cane preso da un canile si tratta in quel modo. Servono 5 visite perché l’animale scelto prenda confidenza con i suoi potenziali padroni. Il povero bambino, invece, si trova di fronte al fatto compiuto, senza che gli sia stato concesso il tempo necessario per conoscere la nuova famiglia (solo due ore e un quarto al parco), senza ricevere l’aiuto psicologico per affrontare il trauma del distacco da quella che considera la “sua famiglia”, mamma e papà e i fratellini. L’accelerazione brutale impressa alla gestione della cosa, che fa pensare a una sorta di rimedio alle lentezze burocratiche di un sistema malandato, raggiunge il colmo quando l’assistente sociale informa Luca, senza la presenza della mamma, della novità. “Domani vai in una casa più bella, tutta rossa e gialla”. Almeno avesse chiesto a Luca se i due colori fossero di suo gradimento. Meglio sbattere in faccia a un bimbo il suo destino di pacco, parametrando la sensibilità del piccolo con la propria sensibilità ottusa. Luca si dispera, il suo piccolo mondo di affetti e fiducia crolla. Non mangia, piange e ricomincia a farsi la pipì addosso. Arriva il giorno della separazione. “Stasera vieni a prendermi, vero?” chiede alla mamma, implorando. Non lo rivedranno più, non li rivedrà più, nemmeno per tutelare la “continuità affettiva”. La motivazione? L’eccesso di esposizione mediatica essendosi la coppia affidataria rivolta al Tribunale per i Minorenni con un ricorso, poi rigettato. L’errore è stato imputato ai genitori affidatari che non hanno rispettato i limiti d’età per l’adozione. “La giudice togata – ha concluso la mamma affidataria di fronte alle telecamere di Nicola Porro – ci ha detto che è colpa nostra e che non ci si deve affezionare. Ci ha accusati di aver permesso a questo bambino di chiamarci mamma e papà”. Il Guardasigilli Nordio si è detto pronto ad affrontare la vicenda. Luca, però, a soli 4 anni, ha toccato con mano gli effetti della malagiustizia.

