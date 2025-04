Modica. Incidente sulla SP 66: Audi fuori strada, feriti e auto colpita da sasso

Modica – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di lunedì sulla strada provinciale SP 66 che collega Pozzallo a Marina di Modica, coinvolgendo un’autovettura Audi con a bordo due pescatori residenti nella città marinara.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo la sua corsa fuori dalla carreggiata. Nella dinamica dell’incidente, un sasso, presumibilmente sollevato da una delle ruote dell’Audi nella sua sbandata, è stato proiettato verso la corsia opposta, colpendo un’altra autovettura che proveniva in direzione contraria.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

I due occupanti dell’Audi hanno riportato ferite a seguito dell’impatto. Immediatamente soccorsi, sono stati trasportati in ambulanza presso l’Ospedale di Modica per ricevere le cure necessarie. Fonti sanitarie riferiscono che i due feriti sono stati sottoposti anche ad accertamenti tossicologici, tra cui l’alcoltest, come prassi in caso di incidenti stradali con feriti.

Fortunatamente, gli occupanti dell’altra vettura coinvolta non avrebbero riportato conseguenze fisiche significative, sebbene l’auto abbia subito danni a causa dell’impatto con il sasso.

Le indagini dei Carabinieri sono tuttora in corso per chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo Audi e per accertare eventuali responsabilità. L’episodio ha temporaneamente creato disagi alla circolazione sulla SP 66, con rallentamenti e brevi interruzioni per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle autorità competenti.

