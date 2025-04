Eletto il Consiglio Direttivo sezionale dell’Uici Ragusa

Dopo l’assemblea ordinaria che ha proceduto all’elezione del consiglio direttivo sezionale, i sette componenti (cinque riconfermati e due novità) dell’organismo hanno eletto i vertici dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa. Alla carica di presidente è stato riconfermato Salvatore Albani, la vicepresidente sarà Viviana Distefano mentre il ruolo di consigliere delegato sarà ricoperto dal maestro Giovanni Arestia. In particolare, quest’ultimo, nella qualità di consigliere regionale, avrà il compito di tenere i rapporti tra la sezione iblea dell’Uici e quella siciliana mentre a rappresentare il territorio al congresso nazionale sarà Viviana Distefano assieme al presidente Albani. “Ringrazio tutti per la fiducia che è stata riposta nel sottoscritto – afferma Albani – dopo un mandato di cinque anni che è stato caratterizzato da una serie di problematiche non indifferenti, non ultima quella legata al Covid. Ora saremo chiamati, con i nostri rappresentanti, a esprimere la nostra preferenza sui nuovi presidenti regionale e nazionale. In quest’ultimo caso, l’appuntamento si svolgerà a fine ottobre. Sono molto stimolato a dare il massimo grazie a questa iniezione di fiducia che è arrivata dopo la 74esima assemblea che ha visto, nei giorni scorsi, la partecipazione di una novantina di associati. Un numero molto importante. Cercheremo, dunque, di proseguire lungo il solco già tracciato ma, soprattutto, di potenziare i servizi e le iniziative a favore degli associati affinché la sezione di Ragusa dell’Uici possa continuare il percorso di supporto e di attenzione nei confronti dei ciechi e degli ipovedenti così come è stato nel corso degli anni”.

