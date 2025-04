Deturpatori seriali a ridosso di Viale delle Americhe. La denuncia di Chiavola(Pd Ragusa)

“Che cosa bisogna fare per cercare di superare i livelli di insozzamento di alcune zone determinati dalla disattenzione e, diciamolo pure, dalla maleducazione dei fruitori di vettovaglie acquistate in zona? Ci sembra giusto raccogliere e rilanciare il grido di costernazione lanciato nelle aree limitrofe a viale delle Americhe dove alcuni posti di aggregazione vengono lasciati in mano a chi decide di deturpare senza porsi alcun minimo problema. Possiamo andare avanti così facendo finta di niente? Mi pare proprio di no”. E’ quanto rileva il consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola, secondo cui la situazione non può passare sotto silenzio. “Purtroppo – continua – sono numerose le persone a evidenziare quello che non va. Una disattenzione attorno a un fenomeno che, secondo noi, invece deve essere posto nella giusta rilevanza. Le telecamere possono avere una certa funzione dal punto di vista della deterrenza. Ma l’aspetto principale è invitare queste persone, ci dicono soprattutto giovani, a utilizzare comportamenti appropriati e, soprattutto, consoni ai luoghi in cui si trovano. Il Comune deve anche cercare di avere, facendo rete con le agenzie educative presenti sul territorio, una funzione tesa a individuare qual è la migliore traiettoria da adottare per sanare queste anomalie che non possono starci bene. Invitiamo il sindaco e gli assessori competenti a prendere di petto la situazione e a individuare le soluzioni migliori, come potrebbe essere per esempio l’installazione di nuovi contenitori portarifiuti, per cercare di contrastare nella maniera migliore questo fenomeno”.

