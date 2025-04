Volley Modica: Domani la semifinale regionale della formazione under 19

Cresce l’attesa in casa Volley Modica per la semifinale regionale del campionato Under 19, che domani pomeriggio vedrà la formazione allenata d Ciccio Italia scendere in campo a Palermo in casa della Don Orione Capacense. In palio la finale per il titolo regionale che si giocherà al “PalaRizza” di Modica.

Per quanto riguarda, invece, i campionati di serie C e quello di Prima Divisione, arrivano due sconfitte entrambi in tre set.

La formazione di serie C, infatti, si è arresa al “Geodetico” alla vice capolista Giarre. Un match che il sestetto modicano non ha sicuramente giocato al meglio, perchè essendo formato per la maggior parte da atleti impegnati anche con la formazione Under 19 è chiaro che mentalmente la partita non è stata affrontata con il massimo della concentrazione, questo, tuttavia non può e non deve essere un alibi, dal momento che i biancoazzurri avevano di fronte una delle squadre più quotate del girone.

Sconfitta per 3 – 0 anche per la giovane formazione di Prima Divisione, che si è arresa sul campo della Free Volley Vittoria nel derby ibleo di categoria. Una prestazione non proprio all’altezza dei ragazzi di Francesca Giucastro che ha dato spazio ancora una volta ai ragazzi della formazione Under 15 che hanno bisogno di fare esperienza per continuare il loro percorso di crescita.

Salva