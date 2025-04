Scoglitti, la Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo tra fede e tradizione

Si rinnova anche quest’anno, nella suggestiva cornice di Scoglitti, l’antica e intensa tradizione della Sacra Rappresentazione della Passione e Morte del Signore, in programma per venerdì 18 aprile alle ore 20:00 in piazza Sorelle Arduino. L’evento, organizzato dalla Parrocchia Santa Maria di Portosalvo con il patrocinio dell’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, rappresenta un momento di profonda spiritualità e identità per la comunità locale, che da oltre un secolo tramanda con fede e dedizione questa manifestazione unica nel suo genere.

La Sacra Rappresentazione si articola in tre momenti cardine, ricchi di pathos e significato religioso tra cui il processo a Gesù, la Via Crucis e il commovente incontro tra la Madonna e il Figlio sofferente. “I Parti – Dramma sacro” fu scritto nel 1834 dal marchese Alfonso Ricca e questo testo in 450 endecasillabi sciolti mette in scena la disputa per la sepoltura di Gesù tra i suoi discepoli e i sommi sacerdoti del tempio. Un’opera che unisce arte, fede e tradizione, interpretata con passione dai giovani della parrocchia.

A conclusione della Rappresentazione i fedeli portano in processione le statue del Cristo e dell’Addolorata, accompagnati da preghiere e canti che riecheggiano per le vie di Scoglitti.

La Sacra Rappresentazione non è solo una rievocazione storica, ma un patrimonio vivo della comunità di Scoglitti con attori non professionisti ma figli di questa terra, i quali incarnano con fede e autenticità i personaggi sacri, mantenendo viva una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. È un’occasione per riflettere, pregare e ritrovarsi insieme, nel segno della Passione di Cristo.

L’evento, tra le più antiche Via Crucis viventi della Diocesi di Ragusa, attira ogni anno fedeli e turisti, offrendo uno spettacolo di intensa spiritualità e suggestione. Quest’anno l’organizzazione è a cura di Marco Dezio con la collaborazione di Alessandro Macauda e di Marco Calabrese.

