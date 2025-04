Cina. Le nostre esportazioni non diminuiranno nonostante il contesto esterno

foto: EFE

Lo ha riferito Lyu Daliang, funzionario dell’Amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese, evidenziando che “’il totale delle importazioni ed esportazioni di merci dalla Cina in yuan è aumentato dell’1,3 per cento nel primo trimestre di quest’anno”. Allo stesso modo, Daliang ha sottolineato che negli ultimi anni, la Cina è in costante progresso nella diversificazione dei suo mercati di commercio estero. Il funzionario ha inoltre assicurato che nonostante il complesso contesto esterno causato dalla guerra tariffaria di Donald Trump, le esportazioni cinesi non diminuiranno. Seguendo questa linea, ha confermato che sono stati compiuti progressi anche nel approfondire la cooperazione nelle catene industriali con partner in tutto il mondo. “Questi sforzi non hanno solo supportato lo sviluppo dei nostri partner, ma hanno anche migliorato la nostra stessa resilienza«, ha evidenziato. Il funzionario asiatico ha inoltre indicato che il vasto mercato interno cinese resterà forte a sostegno all’economia globale .“Il paese convertirà la certezza interna in un buffer contro la volatilità globale”, ha concluso Daliang.

Salva