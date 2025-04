Sanità a Ragusa, il Nursind vince battaglia legale: Asp condannata per comportamento antisindacale

Il sindacato Nursind di Ragusa ha ottenuto una significativa vittoria legale nella sua battaglia per i diritti dei lavoratori contro l’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Ragusa. La Corte d’Appello di Catania, Sezione lavoro, ha, infatti, condannato l’Asp per comportamento antisindacale in relazione a uno sciopero del settore sanitario.

La sentenza del tribunale etneo ribalta la precedente decisione del Tribunale di Ragusa, ponendo fine a un contenzioso che si trascinava dal 2018. Secondo quanto denunciato dal Nursind, l’Asp avrebbe omesso di comunicare i nominativi del personale esonerato dallo sciopero, ovvero quei lavoratori tenuti a garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali.

L’organizzazione sindacale autonoma, assistita dall’avvocato Domenico De Angelis, è riuscita a dimostrare in appello la fondatezza delle proprie ragioni. Nella sentenza, la Corte d’Appello di Catania non solo ha condannato l’Asp, ma l’ha anche diffidata dal reiterare tali condotte in futuro.

I giudici hanno accolto le argomentazioni del Nursind, evidenziando come l’Asp avesse ricevuto comunicazione dello sciopero nei termini previsti dalla legge e, di conseguenza, avrebbe avuto la possibilità di adempiere agli obblighi relativi ai servizi pubblici essenziali.

La vicenda risale allo sciopero nazionale del 23 febbraio 2018, quando il Nursind presentò ricorso presso il Tribunale di Ragusa contestando all’Azienda Sanitaria di Ragusa di “aver omesso di informare e comunicare al sindacato, organizzatore dello sciopero, nel termine di cinque giorni prima, l’elenco nominativo dei dipendenti, che nella giornata dello sciopero, erano tenuti a svolgere le prestazioni indispensabili e che quindi erano esonerati dalla partecipazione allo sciopero stesso”.

L’Asp si era difesa sostenendo di aver ricevuto notizia della giornata di sciopero solo in seguito alla comunicazione della Prefettura, pervenuta il 19 febbraio 2018. Tuttavia, in Appello, il Nursind è riuscito a confutare tale ricostruzione, dimostrando di aver agito nel pieno rispetto delle procedure e ottenendo una nuova e importante vittoria nella tutela dei diritti dei lavoratori del comparto sanitario ragusano.

