Lista DC – Progetto Radici Iblee: ambiente e territorio al centro del programma

Difendere e valorizzare il territorio ibleo: è questa la visione della lista DC – Progetto Radici Iblee, a sostegno della candidatura a presidente del Libero Consorzio di Ragusa Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, che mette al centro del proprio programma elettorale un piano concreto per la tutela ambientale, lo sviluppo sostenibile e la sicurezza delle comunità locali.

Tra le priorità, la salvaguardia della fascia costiera, sempre più esposta a erosione, inquinamento e pressione turistica. Interventi specifici saranno inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, con risorse dedicate alla messa in sicurezza delle aree a rischio e alla manutenzione degli ambienti naturali. Massima attenzione anche alla tutela del suolo e alla prevenzione del rischio idrogeologico, con il rafforzamento dei progetti già avviati per proteggere il patrimonio naturale e culturale del territorio.

Un altro punto centrale del programma è il contrasto al fenomeno delle “fumarole” agricole, dannose per l’ambiente e la salute. L’obiettivo è trasformare questa criticità in un’opportunità di economia circolare, incentivando il riciclo dei residui delle coltivazioni in serra e coinvolgendo il mondo agricolo nel rispetto delle normative ambientali. In quest’ottica nasce la figura dell’azienda agricola sentinella, un presidio attivo per la cura delle aree rurali, la pulizia delle strade provinciali, la manutenzione del verde e la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti. Un ruolo riconosciuto attraverso convenzioni tra l’ente provinciale e le imprese agricole.

Infine, il programma prevede un rafforzamento dei servizi veterinari provinciali, con strutture sanitarie più efficienti, campagne di sterilizzazione e l’introduzione di un servizio di ambulanza veterinaria, attivo soprattutto nelle zone agricole. Un impegno concreto per il benessere animale e la salute pubblica.

DC – Progetto Radici Iblee crede fortemente anche nella formazione dei più giovani. Per questo saranno promosse attività didattiche e iniziative di sensibilizzazione nelle scuole.

