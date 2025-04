Ragusa Volley in Serie C: trionfo al Pala Pappalardo con 5 giornate d’anticipo

Ragusa – Festa grande al Pala Pappalardo di Ragusa dove, davanti a un pubblico entusiasta e gremito, tra cui spiccava la presenza del vicesindaco Gianni Giuffrida, la Ragusa Volley ha conquistato una storica promozione in Serie C femminile. Le ragazze guidate da coach Ennio Cutrona hanno dominato l’incontro contro il Giarratana, imponendosi con un netto 3-0 (parziali 25-19, 25-13, 25-21), assicurandosi così il salto di categoria con ben cinque giornate d’anticipo sulla fine del campionato.

L’emozione e la gioia erano palpabili al termine dell’incontro, con giocatrici e tifosi che hanno celebrato un traguardo inseguito con passione e determinazione.

“Siamo felicissimi per questa promozione – ha dichiarato un raggiante coach Ennio Cutrona – che riporta a Ragusa un campionato di Serie C femminile dopo tanti anni. È una promozione frutto di un esemplare lavoro di squadra che ha coinvolto dirigenti, tecnici e atlete e che è iniziato l’estate scorsa”.

Il tecnico ha poi sottolineato la crescita costante della squadra nel corso della stagione: “Non avevamo programmato questo all’inizio, ma col passare del tempo ci abbiamo creduto sempre di più e lavorando duramente il successo è arrivato, senza regali, senza inciuci, senza compromessi. Tutte le squadre contro di noi hanno dato il massimo, riconoscendo il nostro valore”.

Coach Cutrona ha poi voluto tributare un sentito ringraziamento alle sue atlete: “Ovviamente gli applausi vanno alle mie meravigliose ragazze, che hanno profuso impegno, serietà e attenzione, sempre presenti in palestra, sempre attente all’ascolto e determinate in partita. Abbiamo sviluppato un gioco pregevole e a volte entusiasmante e la crescente presenza di pubblico alle nostre partite ne è la più bella testimonianza”.

La promozione in Serie C rappresenta un traguardo importante per la Ragusa Volley e per tutto il movimento pallavolistico locale, testimoniando la crescita e la qualità del lavoro svolto dalla società, dallo staff tecnico e, soprattutto, dalle talentuose atlete che hanno reso possibile questo sogno. Il Pala Pappalardo ha vibrato di gioia per un successo meritato e costruito con sacrificio e passione. Ora si guarda al futuro con entusiasmo e la consapevolezza di poter competere in un campionato di categoria superiore.

