“Tavole Imbandite” illumina Modica: un evento imperdibile per celebrare con stile

In linea con la creatività della Milano Design Week 2025, il ristorante Raro di Modica si prepara ad accogliere un evento esclusivo dedicato all’arte di celebrare: “Tavole Imbandite”. Forte della sua vista panoramica mozzafiato sulla suggestiva Collina dell’Itria, Raro aprirà le sue porte domenica 13 aprile alle 17, con ingresso libero, per svelare i segreti per trasformare matrimoni, cerimonie, ricorrenze ed eventi speciali in momenti indimenticabili.

Ma cosa attende esattamente i partecipanti a “Tavole Imbandite”? L’evento sarà una vera e propria immersione in un mondo di eleganza e raffinatezza, con l’allestimento di tavole suggestive e curate in ogni dettaglio. Le splendide terrazze panoramiche di Raro, con la loro vista impareggiabile, e gli eleganti spazi interni si trasformeranno in scenari di festa, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere in prima persona l’atmosfera magica che si può creare per eventi unici in una delle location più esclusive di Modica.

“Tavole Imbandite” nasce con l’obiettivo di mostrare le infinite possibilità di celebrazione, grazie alla sinergia di un team di professionisti d’eccellenza del settore. Hanno infatti collaborato alla realizzazione di questo evento Karty, specialista in allestimenti e decorazioni, Vaniglia Lab, con le sue creazioni di cake design e pasticceria d’autore, Dada Candle, che porterà un tocco di luce e atmosfera con le sue candele artigianali, e Peppe Grimaldi di Officine Didattiche Flowers Design, maestro nell’arte floreale.

Questo appuntamento rappresenta un’occasione imperdibile per futuri sposi, organizzatori di eventi e chiunque desideri lasciarsi ispirare dalla bellezza e dall’eleganza per le proprie celebrazioni speciali. Il tutto sarà incorniciato dalla suggestiva cornice di Raro a Modica, un luogo dove la gastronomia d’eccellenza si sposa con una vista mozzafiato, creando un’esperienza sensoriale completa. Non perdete l’opportunità di scoprire come trasformare i vostri sogni in realtà con “Tavole Imbandite”.