Modica piange la scomparsa del professor Peppino Alfano: storico docente e geologo

La città di Modica è in lutto per la scomparsa del professor Giuseppe Alfano, affettuosamente conosciuto da tutti come Peppino. Storico e stimato insegnante di matematica presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Archimede” della città, si è spento oggi all’età di 85 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

Per generazioni di studenti dell’Istituto Tecnico per Geometri, il professor Alfano è stato una figura di riferimento, un educatore rigoroso ma al contempo appassionato, capace di trasmettere l’amore per la matematica e di formare non solo tecnici competenti, ma anche cittadini consapevoli. La sua dedizione all’insegnamento è stata una costante della sua lunga carriera, durante la quale ha saputo lasciare un segno indelebile nella vita di moltissimi giovani modicani. Classiche le sue battute post interrogazioni, tra cui: “Vattene a posto. Ti do 2: uno perchè sei venuto, due perchè non sapevi niente”.

Accanto alla sua attività di docente, il professor Alfano ha coltivato con passione anche la professione di geologo, dimostrando una versatilità intellettuale e un profondo legame con il territorio. La sua competenza in entrambi i campi era ampiamente riconosciuta e rispettata.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, suscitando un’ondata di profonda commozione. Numerosi gli attestati di stima e di affetto giunti da ex alunni, che ricordano con gratitudine la sua guida e il suo insegnamento, da ex colleghi, che ne sottolineano le doti umane e professionali, e dall’intera comunità modicana, che perde una figura di spicco del suo tessuto sociale.