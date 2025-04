Intervento dei Vigili del Fuoco ieri a Modica. Rimosso un alveare

Curiosità di alcune persone che hanno notato i vigili del fuoco muniti di autoscala intervenire nei pressi dei locali ex Inam a Modica. L’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Modica, è stato necessario per liberare una finestra del poliambulatorio di via Vittorio Veneto, a Modica, da un alveare. Infatti, un nutrito numero di api aveva creato il proprio habitat in una delle unità, esterna di un climatizzatore. Ad accorgersi delle numerose api che gironzolavano sulla finestra, è stato un infermiere che ha subito avvisato i Vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti, e dopo aver preso contatto un apicoltore della zona, hanno “salvato” le api e portate in un vero alveare.

