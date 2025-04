Elezioni Libero Consorzio di Ragusa: Presentata la lista DC – Progetto Radici Iblee a sostegno di Fidone

Ragusa – Domenica scorsa ha visto la luce la lista DC – Progetto Radici Iblee, schierata per l’elezione del Presidente e del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la cui tornata elettorale è fissata per domenica 27 aprile.

A guidare la lista, con la candidatura alla presidenza, è l’avvocato Gianfranco Fidone, attuale Sindaco di Acate. La sua candidatura rappresenta un progetto politico e amministrativo che pone al centro competenza, impegno civico e una chiara visione per il futuro del territorio ibleo.

Gianfranco Fidone, dopo gli studi classici e una brillante carriera universitaria culminata con la laurea in Giurisprudenza a soli 22 anni, ha intrapreso la professione forense, divenendo avvocato a 26 anni e cassazionista a 35. Il suo percorso formativo si è arricchito con una seconda laurea in Management delle Organizzazioni Pubbliche e Sanitarie.

Avvocato amministrativista stimato, Fidone è titolare di uno studio legale con sedi operative a Vittoria, Catania e Roma, prestando la sua expertise a pubbliche amministrazioni e società partecipate su tutto il territorio nazionale. È inoltre autore di diverse pubblicazioni in materia di diritto amministrativo.

Il suo impegno per la comunità si concretizza anche in ambito amministrativo: dal giugno 2023 ricopre la carica di Sindaco di Acate, dopo aver maturato esperienza come consigliere comunale e Amministratore Unico di Ghelas Multiservizi S.p.A., società in house del Comune di Gela. Nel 2022 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sposato e padre di una bambina, Gianfranco Fidone ha sempre improntato la sua attività professionale e politica su serietà e passione per il miglioramento del proprio territorio.

“Abbiamo costruito una squadra forte, fatta di consiglieri comunali, rappresentativa di tutti i Comuni del territorio. Siamo pronti a lavorare sin da subito con serietà e umiltà per valorizzare il ruolo della Provincia e dare risposte concrete ai cittadini”, ha dichiarato con determinazione il candidato presidente Fidone durante la presentazione della lista.

A sostegno della sua candidatura, si presentano dodici figure di spicco del panorama politico e amministrativo locale, espressione di diverse realtà comunali e professionali:

Federico Bennardo: Consigliere comunale del Comune di Ragusa, medico specializzando in Ginecologia con un master in Management dell’azienda sanitaria.

Giovanna Caruso: Consigliera comunale del Comune di Giarratana, con una lunga esperienza amministrativa e un forte impegno per la valorizzazione del territorio.

Giovanni D’Aquila : Presidente del Consiglio comunale di Monterosso Almo, attivo nel settore del commercio e con una solida presenza in consiglio comunale dal 2012.

Presidente del Consiglio comunale di Monterosso Almo, attivo nel settore del commercio e con una solida presenza in consiglio comunale dal 2012. Angela Desirè Ficili : Presidente del Consiglio comunale di Scicli, insegnante e impegnata nel volontariato cattolico e nel supporto alle famiglie.

Presidente del Consiglio comunale di Scicli, insegnante e impegnata nel volontariato cattolico e nel supporto alle famiglie. Giuseppe Giampietro : Vicepresidente del Consiglio comunale di Pozzallo, esperto in sicurezza ed efficienza delle operazioni portuali e sindacalista.

Vicepresidente del Consiglio comunale di Pozzallo, esperto in sicurezza ed efficienza delle operazioni portuali e sindacalista. Lorenzo Giannone: Consigliere comunale del Comune di Modica, direttore di stabilimento e attivo nel dialogo con il mondo produttivo locale.

Maria Giurato: Vicepresidente del Consiglio comunale di Comiso, avvocato civilista con pregressa esperienza come assessore.

Marco Greco: Consigliere comunale del Comune di Vittoria, avvocato cassazionista con una consolidata esperienza amministrativa.

Maria Ignaccolo : Consigliera comunale del Comune di Ispica, con esperienza assessoriale in diversi settori, dalla cultura all’ambiente.

Consigliera comunale del Comune di Ispica, con esperienza assessoriale in diversi settori, dalla cultura all’ambiente. Pietro Mandarà: Consigliere comunale del Comune di Santa Croce Camerina, dirigente presso l’ASP di Ragusa e responsabile del Servizio Civile Universale.

Ippolito Ruffino detto Alessio : Consigliere comunale del Comune di Modica, mediatore creditizio attivo nel settore finanziario e bancario.

Consigliere comunale del Comune di Modica, mediatore creditizio attivo nel settore finanziario e bancario. Irene Tidona: Consigliera comunale del Comune di Acate, psicologa clinica e della riabilitazione impegnata nel supporto ai bambini con disturbi dello spettro autistico.

“La lista rappresenta una composizione equilibrata di profili provenienti da vari Comuni del territorio e settori professionali, con l’obiettivo di restituire centralità e autorevolezza all’Ente intermedio, oggi più che mai fondamentale per lo sviluppo locale, la pianificazione strategica e l’accesso ai fondi”, ha concluso il candidato presidente Gianfranco Fidone, sottolineando la coesione e la determinazione del team DC – Progetto Radici Iblee in vista delle prossime elezioni.